育児と仕事を無理なく両立させるため、家族のサポートが得られる実家という環境を最大限に活用し、安定した生活を築いている家庭も見受けられます。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、静岡県浜松市中央区在住・32歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生