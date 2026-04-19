中国メディアの上観新聞によると、タイでソンクラーン（水掛け祭り）に伴う集中取り締まり期間（10〜16日）に全国で1242件の交通事故が発生し、242人が死亡、1200人がけがをした。ソンクラーンはタイの伝統的な祭りの一つで、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている。毎年この祭りの期間中、多くの人々が路上に出て水を掛け合うだけでなく、多数の外国人観光客も参加する。記事は祭りに参加した中国人観光客の話として、「通り