守備の影響を受けない「TTO率」でトップ米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は18日（日本時間19日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、2戦連発となる7号を放った。2打数1安打1打点3四球の活躍も、チームは延長11回に6-7でサヨナラ負け。試合前の時点で、とある成績がメジャートップになっていることが話題になっていた。村上は21試合を終え、88打席に立っている。67打数14安打で打率.209、ホーム