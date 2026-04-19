山口周と深井龍之介による新刊『人文知は武器になる』（文藝春秋）が4月17日（金）に発売された。 【画像】坂井風太×ぐんぴぃ『理不尽仕事論』刊行仕事の理不尽を読み解く一冊 発売前からアマゾン本総合ランキングで4位（4／9～4／10）、ビジネス交渉・心理学部門で1位（4／8～4／15）になるなど予約が殺到し、急遽1万部の重版が決定。 26万部突破のベストセラー『世界のエリートはなぜ「美意