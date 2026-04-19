シンガー・ソングライター尾崎亜美（69）が18日、東京・タワーレコード渋谷店で、デビュー50周年記念ベスト盤「Amii Ozaki 50th Amii−versary」発売記念として、初のインストアイベントを行った。同イベントは元ミュージック・マガジン高橋修編集長が司会を担当した公開インタビュー風のトークライブ、購入者へのサイン会を実施。会場には約90人のファンが集った。トークライブではデビューに至る経緯や、音楽を始めるきっかけと