◆体操全日本個人総合選手権最終日（１９日、高崎アリーナ）世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねた大会で、男子の決勝が行われ、２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（助徳洲会）は、予選の得点と合わせた合計１６９・８９８点で２位にとどまり、初の日本一を逃した。ライバル橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）との一騎打ちだった決勝。