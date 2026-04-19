◆体操 全日本個人総合選手権 最終日（１９日、高崎アリーナ）

世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねた大会で、男子の決勝が行われ、２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（助徳洲会）は、予選の得点と合わせた合計１６９・８９８点で２位にとどまり、初の日本一を逃した。

ライバル橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）との一騎打ちだった決勝。０・６８３点差からのスタートだったが、最初の床運動で安定感のある演技で１３・９００点。ミスが出た橋本をいきなり逆転した。

中盤も安定した演技をみせたが、４種目目の跳馬で大技「ロペス」を決めながら着地でラインオーバーし、得点を伸ばせず、しっかり決めた橋本に０・２８４点差まで詰め寄られたが、最終の鉄棒でメリハリの利いた美しい演技でコールマン、リューキンを流れるように決めると着地もピタリと止めてガッポーズ。１４・９００点をだした。最後の橋本は１５・００点でわずかに得点ではリードしたが、今年から男子に適用されるＤスコアの内規加点が橋本に０・３追加され逆転された。それでも「楽しかった。刺激的だった。やっと鉄棒で自分らしい演技ができた。悔しさもありますけど２日間ミスなくやりきれたのはすごく自信になった」と納得した。

２８年ロサンゼルス五輪での個人総合連覇、ライバルの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）と勝負するため、今年から課題にしてきた跳馬で、ここまで封印してきた大技「ロペス」を取り入れる覚悟を決めた。４年前の２０２２年の同大会で右膝全十字靱帯（じんたい）断裂した原因になってから回避し続けてきた大技。予選で成功したのに続き、決勝でも着地はラインオーバーになったが、決めて大きな壁を乗り越えのは大きな自信につながった。

もちろん、まだ勝負づけは済んではいない。代表選考がかかる５月のＮＨＫ杯で３連覇で代表をたぐり寄せてみせる。

◆世界選手権代表 男子の代表は５枠。今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。２位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。