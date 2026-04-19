乗用車暴走事故から7年となり、慰霊碑に献花する松永拓也さん（右）と真菜さんの父上原義教さん＝19日午後、東京・池袋2019年に東京・池袋で乗用車が暴走した事故から7年となった19日、妻真菜さん＝当時（31）＝と長女莉子ちゃん＝同（3）＝を亡くした松永拓也さん（39）が、現場近くの慰霊碑に献花し、事故発生時刻ごろに手を合わせた。「愛している。見守っていてね」。2人に祈りをささげた。松永さんは「誰も被害者にも加害