◇MLB パドレス4ー1エンゼルス(日本時間19日、エンゼル・スタジアム)エンゼルスの菊池雄星投手が日本時間19日、本拠地パドレス戦に先発登板。今季5度目の先発で最長となる6回を投げ無失点の好投をみせました。最速98.6マイル(約158.6キロ)のストレートを武器に変化球を交えてパドレス打線を封じます。ピンチを背負っても粘り強く、得点は与えず。6回で86球を投げ、4安打、1四球、8奪三振、無失点で降板。援護はなく今季初勝利とは