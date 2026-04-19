元祖SUVであるワゴニアの歴史「オートモビルカウンシル（AMC）」の展示を支えるヘリテージカー販売には、いろいろな車種を取り扱うショップもあれば、車種を絞って取り扱う専門店も少なくありません。神奈川県横浜市港北区でジープ「ワゴニア」を中心に販売・整備・レストアなどを行うBUDDY-AUTO（バディオート）は、オートモビルカウンシル2026には、1991年式の「グランドワゴニア」を展示しました。【画像】超カッコいい！ こ