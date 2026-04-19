＜JMイーグルLA選手権3日目◇18日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞心温まる出会いから1年。再会の瞬間が訪れた。会場から100キロ離れたカリフォルニア州ランチョ・クカモンガに住む姉・ギャビーちゃんと妹・ダニーちゃんの双子が、今年も大会にやってきた。お目当てはもちろん“あの双子”。岩井明愛と岩井千怜に声援を送った。【写真】去年はこんなに小さかったのに…一卵性の双子は昨年、ルーキ