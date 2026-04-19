俳優の竹内涼真が、4月19日、Instagramを更新。《Hallelujah！ Let’s go！》とつづり、1枚の写真をアップした。竹内は愛用のカメラのファインダーを覗いており、鏡に映った自身の姿を撮影。素肌に光沢のある黒いシャツを羽織り、前のボタンは留めずに全開で、鍛え上げた肉体を披露している。この投稿には《@leapoffaith.musical》のタグが付けられており、竹内主演のミュージカル『奇跡を呼ぶ男』の控室で撮影された写真のよ