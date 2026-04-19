◆体操全日本個人総合選手権最終日（１９日、高崎アリーナ）世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考を兼ねた大会で、男子の決勝が行われ、２０２１年東京五輪個人総合金メダルの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、予選（首位）の得点と合わせ合計１７０・１１４点の完全優勝で内村航平（１０連覇）以来史上２人目の６連覇を果たした。２