◆スピカ特別・準重賞（４月１８日、高知競馬場・ダート１４００メートル、重）単勝１・１倍で断然１番人気となったスカンジナビア（牝７歳、高知・目迫大輔厩舎、父カレンブラックヒル）が、７馬身差をつけて逃げ切りＶ。昨秋、ＪＲＡから高知に移籍し、無傷６連勝と無双の強さを発揮している。レースは楽に先手を奪い、最後の直線でギアを上げ、後続を一方的に突き放した。勝ちタイムは１分２９秒５。２番人気のエイブリー（