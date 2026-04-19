俳優知念英和（21）が19日、都内で、初カレンダー発売記念イベントに出席した。同カレンダーは3月19日、21歳の誕生日に発売。「20歳から21歳になる、人生の転換期に出せて幸運です」とした。21歳を「挑戦の年」と位置付けた。俳優としては、「幅広い作品でいろんな役に挑戦したい」とし、「小さな作品でも全力で取り組んで、経験を積んで丁寧に向き合っていきたい」と意気込んだ。「周りからは“スポンジ英”とよく言われる」とい