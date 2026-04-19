NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。阪神は濱田太貴選手を1軍登録し、岡城快生選手の登録を抹消しました。濱田選手は現役ドラフトで今季ヤクルトから移籍。開幕1軍スタートを切っていましたが、3月27日からの対巨人3連戦で代打出場はすべて三振に終わり、30日に登録を抹消されていました。ファームでは11試合に出場し、打率.286の成績を残しています。登録抹消となったのは、岡山一宮高から筑波大を経て、今季ドラフト3位で入団