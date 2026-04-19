テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが１８日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。住田アナはインスタグラムに「グッド！モーニングの衣装です」書き始め、グレーのニットに鮮やかな青色のロングスカートを合わせたコーデや、春らしいピンク色のブラウスに茶色のロングスカートを合わせたコーデなどを披露した。最後に「私はまだ花粉症に悩まされています」とつづり締めた。この投稿には「花粉症まだまだつらい