東京・港区のIT関連会社社長の男が逮捕された死体遺棄事件で、男が「行方不明の男性役員とは、去年9月を最後に連絡がとれなくなっている」などと供述していることが新たにわかりました。港区・赤坂のIT関連会社社長・水口克也容疑者（49）は、去年10月、会社の事務所から遺体を運び出し、遺棄した疑いがもたれています。遺体は、行方不明の同じ会社の50代の男性役員とみられ、その後の捜査関係者への取材で、水口容疑者が調べに対