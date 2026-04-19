NPB(日本野球機構)は19日の公示を発表。DeNAは柴田竜拓選手を1軍登録し、筒香嘉智選手を登録抹消しました。プロ11年目32歳の柴田選手は今季初昇格。ファームでは今季12試合に出場し打率.227、4打点です。直近18日の中日2軍戦では2安打1打点と活躍しています。一方、抹消の筒香選手は今季9試合出場で打率.393、2本塁打、5打点です。直近18日の広島戦では「3番・サード」でスタメン出場。3打席を終えると6回の守備から退いていました