俳優谷原章介（53）が19日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にメインキャスターとして生出演。りくりゅうペアの春の園遊会における姿を見てコメントした。フィギュアスケートのペア「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組について、言及した。りくりゅうの2人は17日、東京・元赤坂の赤坂御苑で行われた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席し、両陛下や皇族の方々からお言葉をかけられた。出席後の取