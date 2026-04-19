歌手で女優の小泉今日子（60）が18日放送されたTBSラジオ「サステバ」（土曜午後7時半）に出演。先日の音楽番組で「世界中の戦争が早く終わりますように」と述べたことにふれつつ、政府への不安を口にした。小泉は3日、テレビ朝日系「ミュージックステーション」特番に出演。自身の代表曲「あなたに会えてよかった」と、ゴダイゴ「ビューティフルネーム」を熱唱し「『ビューティフルネーム』を歌いますが、1979年、世界児童年のキ