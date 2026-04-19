結希くんが1歳のときに離婚京都府南丹市園部町の山中に小学6年生・安達結希くん（11）の死体が遺棄された事件。死体遺棄容疑で逮捕されたのは、結希くんの養父で会社員の安達優季容疑者（37）だった。「3月23日に結希さんの行方がわからなくなって以降、29日に通学用のランリュックが、4月12日には靴が発見されました。そして13日、小学校から2kmほど離れた山中で、結希さんの遺体が発見された。目立った外傷はなく、埋められたり