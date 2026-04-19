先日、第1子妊娠を発表した元NGT48でタレント、歌手として活動する大滝友梨亜（30）が18日、自身のインスタグラムを更新し、安産祈願を行ったことを報告した。「加茂市にある青海神社にて安産祈願のご祈祷をして参りました」と報告。「子供の親孝行は授かったころからもう始まっているそうです。改めて、私達のところに来てくれてありがとう！と思いました」とつづった。「元気に育って生まれてきてくれますように」と願い