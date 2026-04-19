【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！ プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回は相手が聞き取りやすい発声についてです。【お悩み】聞き取りやすい声を出すために意識することは？（６０代男性）【アドバイス】あおむけになって、好きな曲を熱唱！【解説】普通に話していても、聞き返されることが多いという男性からの相談でした。聞き取りやすい声