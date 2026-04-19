元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は19日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。現役の自衛官が12日の自民党大会に出席し君が代を歌唱したことをめぐり、自衛隊法抵触の疑いがあると批判が出ていることについて、コメントした。膳場は、「世良公則さんが往年のヒット曲を披露した自民党大会。冒頭で国歌を歌ったのは、現役自衛官のソプラノ歌手です」として、「演奏服」と呼ばれる制服姿で君が代を歌