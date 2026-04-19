「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が18日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。央川は「身長172cm＋16cmヒールで188cm」とコメントし、赤いレザー生地のトップスに、ショート丈のボトムスの衣装姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「令和のもんろー」「日本の芸術」「ライン完璧」「非の打ち所なし」とコメントが寄せられている。