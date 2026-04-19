[4.18 コパ・デル・レイ決勝 A・マドリー 2-2(PK3-4) ソシエダ]コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)は18日、決勝戦が行われ、MF久保建英所属のソシエダが2-2で迎えたPK戦でアトレティコ・マドリーに勝利し、6年ぶり4回目の優勝に輝いた。久保は同点に追いつかれた直後の後半43分から途中出場。攻撃の中心として悪い流れをせき止め、日本人で史上初めてスペインでの主要タイトルを獲得した。ソシエダはコパ・デル・レイ決勝史上最