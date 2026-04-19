元プロレスラーでタレントの長州力(74)が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑い芸人の長州小力(54)について言及した。長州小力に関しては、東京都中野区で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で、今月15日に書類送検されたことが報道された。 【写真】小力の交通違反に“怒り”の表情 17日に公開された動画の冒頭で長州力は、自身のモノマネをする小力から「電話かかってきたからさ、何年振りか