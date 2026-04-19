山形JCT〜天童IC間に整備天童市（山形県）とNEXCO東日本東北支社は2026年4月17日、東北中央道に接続するスマートICの名称が、「天童南（てんどうみなみ）スマートIC」に決定したと発表しました。【地図】東北中央道にできる新スマートICの位置を見るこのスマートICは、東北中央道の山形中央ICから8.2km、山形JCTから3.2km、天童ICから3.5kmの天童市大字高擶に整備されます。本線直結型で、ETCを搭載した全車種が24時間利用可能