＜Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER＞◇18日◇東京・代々木第一体育館Aぇ！group末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と、関西ジュニアの西村拓哉が18日、東京・代々木第一体育館で「Rakuten GirlsAward 2026 S／S」に出演した。出演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督、6月12日公開）をPR。撮影当時を振り返り、小島は「僕ら人見知りなので、現場で一番盛り上げていたのは彼」と、サプライズ