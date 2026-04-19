「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）きさらぎ賞覇者ゾロアストロは美浦坂路で４Ｆ６４秒８−１４秒８。佐藤正助手は「前回も体調は悪くなかったが、少しずつ成長している」と良化を感じ取る。中山は初参戦。「エンジンが掛かってから伸びるタイプだし、できれば淡々と流れて欲しいね」とペースアップを希望していた。