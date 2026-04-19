スプリングS2着のアスクエジンバラは3戦連続の中山遠征となった。「輸送は慣れている感じでおとなしかった」と中西助手。直近3走は重賞でいずれも馬券圏内と安定感が光る。「岩田（康誠）さんの存在が本当に大きい」と感謝した上で「（今回も）ジョッキーにお任せします」と言葉を継いだ。人馬一体の走りでG1戴冠を狙う。