昨年12月ホープフルS2着以来のフォルテアンジェロは坂路でキャンター（4F62秒9）の後、ダートを半周軽く流した。上原佑師は「成長してきていますね。肉体面と精神面の両方。良くなっています」と手応え。前走はロブチェンから0秒1差の惜敗だった。舞台経験の強みと中山向きの操縦性の高さを生かし、大仕事を狙っている。