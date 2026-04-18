2026世界スーパーバイク世界選手権（WorldSBK）オランダ大会で北京時間4月17日夜、スーパーポールが行われました。中国の張雪機車（ZXMOTO）チームの仏人ライダーであるヴァレンティン・デビセ選手は1分36秒561の最速ラップを記録し、ミドル重量級で2位を獲得しました。先月のポルトガル戦・ミドル重量級でダブルタイトルを独占した中国の張雪機車（ZXMOTO）チームは、今大会も再び参戦。ヴァレンティン・デビセ選手はゼッケン53の