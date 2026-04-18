タレントで起業家の小島瑠璃子が１８日、トレードマークとなりつつある金髪を、濃いピンクに染めたことをＳＮＳで明かした。「桜は少し恋しいけれど髪をさらに濃いピンクにして（！？）エネルギーチャージ写真ではあまりわかりませんが実際にみるとかなりのピンクです」と報告した。小島は昨年２月に自宅マンションで夫を亡くすという不幸に襲われるも、同年１０月には個人事務所を開設し、新たな一歩を踏み出した。
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