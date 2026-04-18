【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の中川大輔が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。【写真】「リブート」で話題の俳優「ギャップ」クールに闊歩◆中川大輔、シャツ姿で登場雑誌「メンズノンノ（MEN’S NON-NO）」スペシャルステージに登場した中川。シャツをルーズに着こなして抜け感を演出した。ネット上