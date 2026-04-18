「リブート」で話題・中川大輔、ルーズにシャツ着こなし闊歩「ギャップ」「かっこよすぎ」と絶賛の声【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の中川大輔が18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】「リブート」で話題の俳優「ギャップ」クールに闊歩
雑誌「メンズノンノ（MEN’S NON-NO）」スペシャルステージに登場した中川。シャツをルーズに着こなして抜け感を演出した。ネット上では「ギャップ」「かっこよすぎ」「イケメン」「何でも似合う」などと反響が上がっている。
中川はTBS系日曜劇場「リブート」に出演したことで話題に。警視庁の刑事・寺本恵土を演じた。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「リブート」で話題の俳優「ギャップ」クールに闊歩
◆中川大輔、シャツ姿で登場
雑誌「メンズノンノ（MEN’S NON-NO）」スペシャルステージに登場した中川。シャツをルーズに着こなして抜け感を演出した。ネット上では「ギャップ」「かっこよすぎ」「イケメン」「何でも似合う」などと反響が上がっている。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】