Q. 最近ニュースで耳にする「ゾンビたばこ」って何ですか？Q. 「SNSやニュースで『ゾンビたばこ』という言葉をよく見かけます。普通のたばことは何が違うのでしょうか？ 体にどのような影響があるのか教えてください」A. 「エトミデート」を含む電子タバコの俗称で、乱用が問題になっています「ゾンビたばこ」とは、指定薬物である鎮静剤「エトミデート」を混ぜたリキッドを使用する電子たばこの俗称です。エトミデートの乱用は香