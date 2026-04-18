「ソフトバンク−オリックス」（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの先発・上沢が九回１死で初安打を許した。西川に中前打を浴びると、上沢はマウンド上で苦笑い。球数も１３４球となり、そのままマウンドを降りた。上沢は初回を三者凡退で発進。二回は遊ゴロ失策、三回は四球でいずれも２死から走者を背負ったが後続を断った。四回は先頭・西川の中前に抜けそうなゴロに遊撃・川瀬が飛びついて処理。一塁を間