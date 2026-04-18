◇関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」（2026年4月18日）関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」は18日、男子1部が立命館大学、女子1部が龍谷大学で、それぞれ6試合が行われた。男子は、天理大が桃山学院大との激戦を3―2で制し、開幕3連勝。大産大、近大の2校も順調に白星を重ね、同じく3連勝とした。また、関学大はびわこ成蹊スポーツ大をストレートで破り、今季初勝利を挙