◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンクーオリックス(18日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの先発・上沢直之投手が、7回までノーヒットの好投を披露しています。現在、パ・リーグの首位タイに並んでいるソフトバンクとオリックス。同一カード2戦目の先発として、上沢投手が起用されました。初回から三者凡退と上々の立ち上がりを見せた上沢投手。2回には山川穂高選手のエラーでランナーを背負うも、後続を打ち取り無失点にしのぎま