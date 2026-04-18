将棋の第１１期叡王戦五番勝負第２局が１８日、石川・加賀市「アパリゾート佳水郷」で指され、後手の伊藤匠叡王＝王座＝が斎藤慎太郎八段に１２６手で勝利した。戦型は矢倉。午前中はゆったりとした進行。「本譜の展開は前例もあるんですけど、序盤の手順が微妙に違って、こちらもこれを目指していたわけではなく、成り行き上こう進んだという感じだった」と時間をかけながら指し進めた。しかし午後になると直線的な攻め合いに