―米SOX指数は最高値圏に浮上、中東停戦合意とマスク氏の巨大構想で潮目は急変― 市場はイラン紛争の終結を織り込みつつある。ハイテク株への選好姿勢が強まるなかで、米国ではフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が今週、史上最高値圏に浮上し、日経平均株価も16日に過去最高値を更新した。半導体株の上昇を牽引する銘柄として指摘されているのが米インテル であり、東京市場でも初配当の検討が報じられたキオ