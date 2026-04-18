ME:Iが8月5日(水)に4TH SINGLE「花咲く道」を発売することが決定。さらに自身2度目のアリーナツアー＜2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY“＞の開催も発表された。発表が行なわれたのはデビュー2周年記念日となる4月17日、公式YouTubeでの記念生配信内でのサプライズ発表として明らかになった形だ。4TH SINGLE「花咲く道」は、メンバー一人ひとりが制作に真摯に向き合う姿を通じ、グループとしての成長をよ り身近に感じら