タレントの鈴木奈々が１８日、自身のインスタグラムを更新。元スピードスケート女子日本代表の高木菜那さんらとのプライベートショットを披露した。鈴木は「郄木菜那ちゃんと仲良しのディレクターさんと遊びました家で焼肉したよー」と書き出し、高木さんとマネージャーとの３ショットを披露。続けて、「郄木菜那ちゃんの書籍を読みました！」と、今年３月に高木さんが出版した著書「７回転んでも８回起きる」を