元人気アイドルがシャツコーデを披露した。元ＮＧＴ４８の荻野由佳が１８日までにインスタグラムを更新し、「シャツをキャミワンピの上から敢えてボタン１つ掛け違えて、オフショル風にして着るのが今日の気分でした」とつづり、長袖シャツのボタンをあえてずらして肩やデコルテを出し、黒のロングスカートで合わせた姿をアップした。この投稿には「お綺麗ですよ」「可愛い＆綺麗＆かっこいい」「カッコイイ着こなし方」「デ