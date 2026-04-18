【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・内田真礼の新曲「カミノシズク」が4月18日(土)00:00より各種音楽サービスでの配信が決定した。この楽曲は4月10日より好評放送中のTVアニメ『神の雫』のEDテーマ。同作には内田真礼自身も紫野原みやび役として出演している。ワインがテーマとなっているこの作品。楽曲は上松範康（Elements Garden）が作詞・作曲、藤田淳平 (Elements Garden) が編曲を手掛けた。4月23日に