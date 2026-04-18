内田真礼、新曲「カミノシズク」4月18日より配信開始！0時よりMV同時解禁！

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声優アーティスト・内田真礼の新曲「カミノシズク」が4月18日(土)00:00より各種音楽サービスでの配信が決定した。

この楽曲は4月10日より好評放送中のTVアニメ『神の雫』のEDテーマ。同作には内田真礼自身も紫野原みやび役として出演している。

ワインがテーマとなっているこの作品。楽曲は上松範康（Elements Garden）が作詞・作曲、藤田淳平 (Elements Garden) が編曲を手掛けた。4月23日にはアーティスト活動12周年を迎える今の内田真礼だからこそ表現できる、ワインのような上質な音楽を堪能して欲しい。

また、楽曲の配信開始にあわせて、今夜4月18日(土)00:00より内田真礼公式YouTubeチャンネルにて、「カミノシズク」のミュージックビデオがプレミア公開される。

今回のミュージックビデオには様々な仕掛けが隠されているので、ぜひ今夜0時からのYouTubeプレミア公開でミュージックビデオをいち早くチェックして欲しい。

●配信情報

「カミノシズク」

4月18日配信開始

作詞・作曲：上松範康（Elements Garden）

編曲：藤田淳平（Elements Garden）

配信リンクはこちら

https://lnk.to/maaya_TheDropsofGod

●ライブ情報

UCHIDA MAAYA Live House Tour 2026 “statice”

・2026年9月6日(日) 福岡／DRUM LOGOS

・2026年9月13日(日) 名古屋／ダイアモンドホール

・2026年9月27日(日) 川崎／CLUB CITTA

出演

・内田真礼

・MAAYA BAND（Guitar:山本陽介 Bass/Band Master:黒須克彦 Keyboards:今井 隼 Drums:村田一弘 Manipulator/Percussion:大串友紀）

チケット：8,500円(税込)

※オールスタンディング

※女性限定エリア有

※ドリンク代別途

オフィシャルサイト先行受付中

申込受付期間 2026/04/15(水) 〜 2026/05/11(月) 23:59

抽選結果発表 2026/05/14(木) 19:00以降

支払手続期間 2026/05/14(木) 19:00 〜 2026/05/17(日) 23:59

枚数制限 お一人様 各公演 2枚まで

発券方法 アプリ（電子チケット）

申込はこちら

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/350

※申込多数の場合は抽選となります

関連リンク

内田真礼オフィシャルサイト

http://uchidamaaya.jp/