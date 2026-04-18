◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１１節鹿島―浦和（１８日・メルスタ）浦和は鹿島に０―１と敗れ、６連敗となった。０―０の後半３６分、ＣＫのこぼれ球から鹿島ＤＦ濃野にミドルシュートを決められて失点。今季の１３失点中６点目となる残り１５分での失点に。課題としてきた終盤のゲームマネジメントにまたも失敗し、鹿島戦は１０戦勝ちなし（２分け８敗）となった。