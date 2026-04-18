「日本ハム５−３西武」（１８日、エスコンフィールド）日本ハムが集中打で逆転勝ち。連敗を３で止め、借金１とした。２点を追う六回無死一、二塁から奈良間の投手強襲適時打で反撃。さらに２死二、三塁から水谷の右中間への２点適時二塁打で逆転。続く清宮幸も左中間への２点適時三塁打を放ち、一挙５点を奪った。先発の伊藤は６回８安打２失点。六回に山村の中前適時打で２点を先制されたが、直後に味方打線が逆転し、２